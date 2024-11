Új hitelkonstrukció lesz január elsejétől a magyar fiataloknak munkáshitel címen. A tizenhét és huszonöt évesek lesznek rá jogosultak (akik a huszonhatodik életévüket még nem töltötték be). A felvehető összeg maximum négymillió forint lehet, ez kamatmentes és szabadon felhasználható. A feltételek között van, hogy az veheti fel, akit legalább heti húszórás munkaviszonyban foglalkoztatnak, vagy pedig vállalkozói engedéllyel rendelkezik. A diákhitel kizáró ok, tehát az arra jogosultak a munkáshitelt nem vehetik igénybe. Aki felveszi, annak utána még öt évig Magyarországon kell dolgoznia.

Kormányinfó: munkáshitel Fotó: bing.com

Fotó: Koszticsák Szilárd

Munkáshitel: jóval kedvezőbben

Ez az új hitelkonstrukció a jelenleg elérhetőknél jóval kedvezőbb lehetőséget kínál a fiatalok számára. A kormány célja ezzel is az, hogy a gazdasági növekedés a következő években három és hat százalék környékén legyen, ahogyan azt a korábban elfogadott gazdaságpolitikai akciótervével tervezte, ennek része a munkáshitel is. Szakértők szerint a gazdaság élénkítését szolgálná, mivel a fogyasztást ösztönözné, növelné úgy, ahogyan a kormány tervének több eleme is.

A boon.hu-nak nyilatkozó fiatalember, Gaál Attila most húszéves. „Szabad felhasználású?! Ez nagyon jól hangzik!” - mondta. Arról értekezett, ő vállalkozást indítana a hitelből, saját márkás terméket valósítana meg valami egészségügyi témában, vagy épp ha házasodna, akkor venné fel.

A munkáshitel támogatni fogja a gyermekvállalást is. A felvételt követően az első született gyermek után két évig nem kell fizetniük a törlesztőrészletet, a második gyermek után elengedik a tartozás felét, a harmadik után pedig a teljes fennmaradó összeget nem kell visszafizetni.

Tóth Ádám 21 éves fiatalember. Elmondása szerint ez pont kapóra jön neki, ugyanis mire 25 éves lesz, pont tervben van két gyermek is mostani párjával, ezért valószínűleg ki fogja tudni használni ezt a remek új lehetőséget.