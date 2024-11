Egy érdekes, miskolci Latabár-legenda nyomába eredtünk a Múltidéző múlt heti számában. Ezúttal két írást olvashatnak az esetről, az egyikből az is kiderül, hogy a tengerentúlra is eljutott a kripta és a kőműves története.

A következő cikk Az Ujság nevű napilapban olvasható, 1938-ból.

,,A nagyapáról is meg kell emlékezni

A kitűnő Latabár Árpád 40 éves színészi jubileuma alkalmából kegyelettel kell megemlékeznünk a Latabár-színészdinasztia fejéről, a nagyapáról, Latabár Endre volt miskolci színigazgatóról is. Miskolcon piheni örök álmát az Avas-hegyen levő családi kriptában. Egyszer nagyon megzavarták az öreg ur siri álmát. Köztudomás szerint a miskolci avasi ev. ref. temető felett minden oldalról borpincéket vájtak a hegyoldalba, amelyek a miskolci „pince-szoarék“-at még külföldön is hírnévre emelték.

Egy sötét, esős novemberi éjszakán vidám és alaposan beborozott társaság — gondtalan fiatal urak — indultak kurjongatva a pincéből hazafelé. A Latabár-kripta előtt elhaladva, az egyik duhaj botjával nagyokat ütött a sirboltozat vasajtajára és ezt ordította:

— Vén Latabár, gyújj elő!

Ebben a pillanatban egy kulcsfordításra kinyílt a sirboltozat vasajtaja és a hatalmas szál ember lépett ki az ajtón, kezében jókora kalapáccsal. A részegek nyomban kijózanodtak és rémülten szaladtak szerteszéjjel, a grádicsokon végigvágódva a nagy sárban. Hisztorikuma pedig az esetnek az, hogy a család megbízást adott egy kőművesnek, hogy a sírboltot kissé hozza rendbe. A kőműves estig nem készült el a munkával és úgy látta, hogy hajnalban folytatnia kell sírmunkát, ha másnap el akar vele készülni. Mivel koromsötétség volt, az eső is zuhogott és ő a temetőtől jó órányi távolságban lakott, tehát elhatározta, hogy időnyerés céljából lefekszik és ott alszik a sírboltban. Hajnalban aztán folytatja a munkát. El is aludt. De azok az imposztorok felköltötték és nagyon felbőszítették. No de meg is adták a duhajkodás árát.

Még csak annyit, hogy öreg Latabár ezeku­tán zavartalanul pihenje örök álmát. A jubiláló Latabár pedig éljen és legyen kitűnő színész, még hosszú évtizedekig.”

(Az Ujság – 1938. augusztus 20.)



Utoljára a hetvenes években, az Amerikai Népszava említi a történetet.