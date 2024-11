Reiman Zoltán miskolci lokálpatrióta és amatőr helytörténész a következő Múltidéző podcastben Herman Ottó alakját idézi meg. A polihisztor tudniillik rögtön rájött, mit tart a kezében, mikor egy szakócát vittek neki egy építkezésről. A Bársony-ház legendáját lehet, hogy mindenki ismeri, de azt valószínűleg csak kevesen tudják, hogy milyen erőfeszítéseket tett Herman Ottó, hogy bebizonyítsa Miskolc évezredekkel ezelőtti létét, amikor is az ősember is ezt a területet választotta otthonának, mert ugyanolyan jól érezhette magát itt, mint a mai emberek. Répássy Olívia szerkesztő azt a problémát is felveti, hogy mennyivel könnyebb bizonyítani valaminek a meglétét, mint a nem létét.

