Nem mindig jó, ha járatjuk a motort

A motor álló helyzetben való járatásának hátrányai is vannak, mint például, hogy feleslegesen égetjük az üzemanyagot, ami egyébként a környezetszennyezés szempontjából is ártalmas, ezért több országban (Ausztria, Németország, Svájc) bírsággal is jár, ha valaki így melegíti be az autót indulás előtt. Ezen kívül a motor is kopik, hiszen hidegben, a hengerbe jutott üzemanyag kicsapódik a henger falára, és lemossa a motorolajat.

Számít az is, hogy milyen üzemanyaggal megy az autónk. A mai modern benzines kocsiknál nincs értelme hosszan járatni a motort. Elég maximum 1 percig várni beindítás után, ez elegendő ahhoz, hogy a motorolaj körbeérjen a motorban.

Dízeles autók esetén egy kicsit hosszabb időt érdemes várni indítás után, de a kinti hőmérséklethez viszonyítva itt is csak 1, maximum 4 perc ajánlott, ha be van fagyva a jármű, akkor érdemes először beindítani, aztán jégteleníteni és így egybekötve a kettőt, hamarabb menetre készen lévő állapotba kerülhet.