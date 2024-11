A Nézőpont Intézet kutatása szerint a modellváltó egyetemek hallgatóinak nagy többsége elégedett egyetemi körülményeivel és javuló tendenciákat is érzékel. Az intézet ezer fős országos reprezentatív kutatása szerint politikai oldalakon átívelően utasítja el a magyarok közel 70 százaléka, hogy az Európai Bizottság kizárta a modellváltó egyetemek hallgatóit az Erasmus-programból – tájékoztattak pénteken a kutatás eredményeiről.

A modellváltó egyetemek sikeréről beszélt dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter pénteken

Forrás: MTI

Világszinten is egyre sikeresebbek a magyar modellváltó egyetemek

Dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a kutatás-bemutatón ismertette, hogy 21 egyetem indult el több szakaszban egy teljesítmény-központú, a diákok javát és a magyar gazdaság érdekeit szolgáló modell irányába 2021 után. Kiemelte, a magyar modell a brüsszeli ellenszélben is sikeres, a modellváltó egyetemek a nemzetközi rangsorokban folyamatosan javítják helyezéseiket.

Tizenkét magyar egyetem szerepel a világ legjobb 5 százalékában és egy intézmény a világ top 1 százalékában. Az egyetemek értékelése négy objektív és egy szubjektív – Brüsszel-faktor – alapján történik.

Az intézmények jó hírét nagyban sértette, hogy az Európai Unió jogtalanul kizárta a 21 magyar modellváltó egyetem diákjait és kutatóit az Erasmus és Horizont programokból. A miniszter szerint fontos, hogy a magyar egyetemi modell sikeressége a Kárpát-medencében is kiteljesedjen, a felsőoktatás és a szakképzés összekapcsolódásával, a munkaerőpiaci integrációval tovább erősödjön, valamint a brüsszeli ellenszél ellenére is folytatódjon a nemzetköziesedés, amit az Erasmus pótlására nyáron elindított Pannónia ösztöndíjprogram is támogat.

A magyar egyetemek a nemzet erősödésének fellegváraként és bástyájaként működnek, a megújított magyar egyetemi világ is magáévá tette azt a hitvallást, hogy magyarnak lenni kiváltság, büszkeség és küldetés

– zárta beszédét Hankó Balázs.

A sikeres modellváltó egyetemek között van a Miskolci Egyetem is

A modellváltás keretében 2021-ben a Miskolci Egyetem is kikerült az állami fenntartású intézmények köréből, fenntartói jogai pedig az Universitas Miskolcinensis Alapítványhoz kerültek át. A modellváltás eredményeit prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora ismertette a boon.hu-val:

A Miskolci Egyetem a modellváltással új alapokra helyezte működését, bővítette piaci kapcsolatait és jelentős hangsúlyt fektetett arra, hogy oktatási és kutatási tevékenységét itthon és külföldön egyaránt megismerjék. Sikereink egyik fokmérője, hogy egyetemünk három nemzetközi, a világ felsőoktatási intézményeit értékelő világranglistára is felkerült. Az itt zajló szakmai munka a gazdasági szereplők számára is rendkívül értékessé vált, ami növeli a képzéseink presztízsét.

A rektor azt is elmondta, hogy a kiemelkedő teljesítmény és az egyetem tudásvagyonának hasznosítására irányuló törekvéseik újabb forrásokhoz juttatták az intézményt, amit a fenntartójukkal, az Universitas Miskolcinensis Alapítvánnyal egyetértésben a hallgatói szolgáltatások javítására és az oktatás minőségét támogató fejlesztésekre tudnak fordítani.