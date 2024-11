„Mi a férjemmel úgy szeretjük, hogy vajjal megkenjük a pirítóst, és erre teszünk rá egy kis zakuszkát. Szintén finom, ha valaki tojásrántottára ken egy kis zakuszkát, mert így még jobban kiteljesednek az ízei” – beszélt saját tapasztalataitól Fodorné Tóth Krisztina. Itt még többet olvashatunk arról, mi az a zakuszka.

Békés álmokat ad a pelyvapárna

Dréher Szabolcs Aggtelekről érkezett Miskolc városába, és a pelyvapárnák előnyeiről beszélt:

„A pelyvát a cséplőgép kihantolja. A pelyva kerül a párnákba, amit előtte faggyal és vákuummal jó alaposan kitisztítanak. Keverünk hozzá egy kis levendulát, kakukkfüvet, más gyógynövényeket. Mert ezek segítenek a relaxált állapot elérésében, és így az emberek könnyebben tudnak álomba merülni.”

Dréher Szabolcs pelyvapárnái relax álomba ringatják az embert

Fotó: Édes Richárd

A tönkölypelyva Dréher Szabolcs szerint remekül megtartja az alakját, a párnában lévő pelyva jól igazodik a nyakhoz. Akár nyolc órán át is jól tartja az alvó fejét, nem fog fájni tőle az ember nyaka.

Tömöráfonya és mentes édességek

A termelői nap Miskolcon valóságos seregszemléje volt az édességeknek. A ragyogó nap narancssárga színeiben pompázó Napsugár szelet keltette fel az érdeklődésemet, amikor megálltam az egyik édességes pavilon előtt.

Jaksa Zsolt Budapestről érkezett. Olyan mentes édességeket kínál a standjánál, amelyek hozzáadott cukor nélkül, csak gyümölcsből készültek.

Jaksa Zsolt imádja a gyümölcssajtos édességeket

Fotó: Édes Richárd

„Izgalmasan keveredik bennük a sárgabarack, a vörösáfonya a mandula, ami még a paleo étrendbe is belefér. Tömöráfonyás édesség is található nálunk, ami azt jelenti, hogy a vörösáfonyát aszalják, darálják, préselik és az ínyencek kedvéért pár szem kesudiót is tesznek bele” - mesélt az édességről Jaksa Zsolt.