A novemberi Miskolci Régiségvásár nagy sikert aratott. A napocska ugyan csak pislákolt, ennek ellenére igazi novemberi időjárás várta a járókelőket. Ez viszont nem tántorította el az érdeklődőket attól, hogy városunk főutcáján végighaladva régiségek és csecsebecsék után kutassanak.

Elmélyült válogatás. Ilyen a Miskolci Régiségvásár

Fotó: Vajda János

Barta Gyuláné dísztányérokat gyűjt és elsősorban ezeket keresi az árusoknál. A nyaralójába már vett egy négy darabból álló készletet tavaly. A dolog különlegessége, hogy minden tányér más évszakot ábrázol, ezért körülbelül egy éve mikor megvette tízezer forintot fizetett. Annyit tud az eredetükről, hogy Németországból származnak. Régi típusú edényalátétet is keres, aminek kicsi fémlábai vannak. A maszek henteseknél mindig beszerez ilyenkor szalonnát és kolbászt, ami a családja nagyon szívesen fogyaszt.

Miskolci Régiségvásár, ahol Kincsekre lehet lelni

Kiss Noémi két gyermekével gyakran kilátogat a vásárra.

„Azt gondolom, hogy a régiségvásár arról szól, hogy régi kincseket lehet találni. A gyermekeim is nagyon szeretnek nézelődni, mert régi is van, új is van. A leginkább azonban a retro dolgok érdekelnek minket, ami a múlt élményét hozza vissza. Apróságokat vettünk most is, a kisfiam vett magának bakugán golyót, a kislányom pedig egy kicsi ezüst lovat, én magamnak egy régi csecsebecsét.” - teszi hozzá az anyuka.