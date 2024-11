Ezért fog több százmilliárd forint visszaáramlani az ingatlanpiacra

A bérleti és a lakáspiac hosszabb távon rendeződhet a magánnyugdíjpénztári megtakarítások ingatlanpiaci invesztálásával. A szakértő szerint ennek nyomán egy „egészséges”, egyensúlyba kerülő ingatlanpiac alakulhat ki. Demeter Tibor felhívta a figyelmet egy érdekes statisztikára:

„Akiknek legalább 3 milliós értékben állampapírban van a pénzük, azok a lecsökkenő hozam miatt inkább ingatlanba szeretnék fektetni a pénzüket, mert úgy érzik, az jobban megéri, mint állampapírban tartani. Erre számít az ingatlanpiac is, hogy több százmilliárd forint fog ennek nyomán visszaáramlani az ingatlanpiacra.”

A szakértő szerint sok magyar embernek több milliója van állampapírokban, és ehhez a magánnyugdíjpénztári megtakarítása által „hozzácsaphat” egy kis előtakarékossági összeget, mindezt kiegészítheti egy kedvező hitellel. Miskolc városában pedig már akár 20 millióért is vásárolhat valaki egy kétszobás lakást. Ahogy telnek az évek és emelkednek a miskolci ingatlanok árai, hamarosan ez akár a 30 millió forintot is elérheti. És akkor is pénzt tud belőle csinálni a tulajdonosa, ha később eladja vagy kiadja. Itt kiderül, miért jöhet jelentős drágulás a 2025-ös ingatlanpiacon.

A kezdeményezés hatására a bankokat már most megkérték, hogy kedvezőbb, 5%-os kamattal adjanak hitelt. Itt arról olvashatunk, hogy az ingatlanfejlesztők már fenntarthatósági ajánlatokat is készítettek.