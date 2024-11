Abban azonnal teljesen biztosak voltunk, hogy ordítós metált akarunk játszani

- mondták el a Moments Before Disaster zenekar tagjai A zene az kell című podcastban. A Miskolc környéki srácokból verbuválódott zenekar tagjai majd teljes létszámban beszélgettek Horváth Imre szerkesztővel és meséltek a zenekaralapításról, arról, hogy hogyan látják manapság a kemény metálzene helyét a zenei palettán és arról is, hogy kicsit maguk is meglepődtek a Helyfoglalón elért második helyezésükön. A beszélgetésben azt is boncolgatták, hogy mi lehet manapság az útja egy vidéki zenekarnak, ha szeretnének betörni az országos zenei piacra.

