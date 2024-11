A Diósgyőrért Alapítvány és az ÉSZAKERDŐ Zrt. közös szervezésében megvalósuló Mikulás-tematikájú programsorozat hagyományosan az ünnepi időszak egyik legkedveltebb eseménye Miskolcon és környékén, amelyre ezúttal is mindenkit szeretettel várnak. A rendezvény, a Mikulásvonat célja, hogy tartalmas és emlékezetes élményt nyújtson a gyermekeknek és családjaiknak, miközben együtt merülhetnek el a Lillafüredi Mesebirodalom színes és varázslatos világában.

Újra zakatol majd a Mikulásvonat

Forrás: Északerdő Zrt.

Mikulásvonat: mesés szereplők és színes programok

A Mesebirodalom idén is számos kedvelt mesefigurát hoz el, hogy minden látogató számára felejthetetlen legyen az élmény. A látogatókat az Agymanók varázslatos csapata fogadja, akik az érzelmek szivárványát mutatják meg a gyerekeknek, segítve őket saját belső világuk felfedezésében. Timon és Pumba, a mókás páros is ott lesz, hogy egy kis vadonbéli nevetéssel dobja fel a napot. A programok sora természetesen nem lenne teljes a Mikulás nélkül, aki személyesen köszönti a gyerekeket, és ajándékokkal is kedveskedik nekik.

Mesés szereplők a mesebirodalomban

Forrás: Északerdő Zrt.

A látogatók november 28. és december 8., valamint december 12. és 15. között élvezhetik a Mesebirodalom programjait, naponta nyolc előadásra várják az érdeklődőket, mindezt fedett helyszíneken, hogy az időjárás se legyen akadály. Az utazás a Lillafüredi Állami Erdei Vasút végállomása és Lillafüred között közlekedő Diósgyőri Mikulásvonattal történhet, de a programok már egyénileg is elérhetők. Így a mesebeli előadások és játékok megtekintése akár más lillafüredi programokkal is összeköthető.