A programra 2024. december 1-jétől 23-áig, minden nap 16:00 és 19:00 óra között várják az érdeklődőket a Miskolci Adventi Programon, a Szent István téren felállított mézeskalács házikóban, ahol mézeskalácsokat sütnek és árulnak, a bevételből pedig idén is a rászoruló családok karácsonyát varázsolják majd szebbé. Most is számítanak jelentkezőkre, akik csatlakoznának, segítségükkel hozzájárulnának a jótékonysági programhoz.