A látogatók számára előadást tartottak a segélyhívás folyamatáról, különleges veszélyhelyzetek kezeléséről, valamint élőben is nyomon követhették az operátorok munkáját, így testközelből tapasztalhatták meg a vészhelyzetek gyors és hatékony kezelését. Emellett bűnmegelőzési tanácsokkal is gazdagodtak, amelyek célja, hogy a mindennapok során is jobban felkészültek legyenek a veszélyhelyzetek felismerésére és elkerülésére.