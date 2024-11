A kutatómunkát és a kivitelezést az előző két kötethez hasonlóan saját maguk végezték?

Igen, a 2023 októberében tartott könyvbemutató után a Múltkutató Csoport tagjai elkezdték a harmadik kötet előkészítését, a mindennapi feladataik mellett időt és energiát nem sajnálva készítették, javították az interjúkat, fényképeket gyűjtöttek, rendszereztek és grafikai terveket készítettek. 2024 szeptemberére a teljes anyag készen várta a nyomdai kivitelezést, melyet kivéve minden egyéb munkafolyamatot mi magunk végeztünk, ez hatalmas büszkeség számomra.

Az október 25-én tartott könyvbemutató koronázta meg munkájukat.

Valóban, szerettük volna, ha valamennyi szereplő jelenlétében, méltó módon mutatjuk be az előző évekhez hasonlóan ezt a kiadványt is. Az eseményen a résztvevőket dr. Csillám Katalin, az Országos Bírósági Hivatal Elnökhelyettese köszöntötte, valamint a társhatóságok vezetői, képviselői is jelen voltak. A munkafolyamatot a Múltkutató Csoport vezetőjeként dr. Puskár József kollégám, a Miskolci Járásbíróság elnöke mutatta be, majd Prof. dr. Barta Judit egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Kereskedelmi Jogi Tanszékének vezetője tartott tudományos előadást az elmúlt tíz esztendő cégjogi fordulatairól, akit dr. Rácz Zoltán PhD egyetemi docens, az Agrárjogi és Munkajogi Tanszék oktatója követett a munkajogot érintő kihívásokról tartott színvonalas előadásával.

A portrésorozat kötetei miként tekinthetőek meg, olvashatóak el?

A könyvek kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, azonban az Országos Széchenyi Könyvtárban, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban, illetve a Miskolci Törvényszék Könyvtárában azok megtekintése biztosított.