C-vitamin, kamillatea és fokozott higiénia

Az őszi tömegközlekedés Miskolc városában is veszélyes az egészségre. Könnyen megfázhat az ember a miskolci buszon, villamoson kialakuló tömegben, vagy egy nagy bevásárlóközpont zsúfolt polcai között. Ilyenkor rengetegen köhögnek, ezért az orvos javasolja, hogy a nagy tömegben vegyük fel a covid idején megismert maszkot, főleg a szűkebb helyeken, mert így is elejét vehetjük egy kiadós megfázásnak. Ahogyan az is lényeges, hogy a tömeg után törekedjünk a személyes higiénére, mossuk meg a kezünket, mert a villamos, a busz és a bevásárlóközpont a baktériumok melegágya ilyenkor. Dr. Tiba Sándor szerint már az sokat segít, ha ősz lévén nagyobb mennyiségben szedünk C-vitamint, ennek a folyamatosságát érdemes ilyenkor szem előtt tartani. A doktor a kamillatea kortyolgatását szintén ajánlja az őszi estékre, mert a megfázás megelőzése mellett a fertőtlenítésben is nagy segítségére lehet a szervezetnek. Itt írtunk arról, hogy a kelleténél több C-vitamin szedése akár veszélyes is lehet, mert gyomorproblémákhoz vezet. És itt egy részletes elemzés arról, hogyan előzhetjük meg a náthát és az influenzát.