Megalakult a Skót és Magyar Tudósok Társasága, amely alakuló ülését az edinburghi The Royal Scots Club-ban tartotta október 29-én. A Társaság elnökeinek Prof. Sir Iain Torrance-t és Prof. Dr. Hörcsik Richárdot választotta meg, aki egyben – mint ismert - Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője is. A tudósok megvitatták annak lehetőségét, hogy a Társaság milyen szakmai, kulturális és társadalomtudományi területeken tud együtt munkálkodni a két nemzet javára. Az ünnepi közgyűlést köszöntötte a társaság megalakulását kezdeményező és az eseményt szervező Prof. Dr. Kovács Ábrahám, valamint Dr. Kálmán László főkonzul is. A Tokaj-Portius pincészet borbemutatójával egybekötött díszvacsorán résztvevő tudósok prof. Gary West skót és Nagy Zétény magyar dudások, valamint Szűcs Lili énekes előadásait hallgatták.