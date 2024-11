– Ő is az Északi-középhegység vándora, osztotta meg egy túrázó a hasonló nevű Facebook-csoportban a hétvégén készített fotóit. A nyomok alapján valószínűsíthető, hogy medve kóborolt Lillafüred közelében.

Vajon tényleg medve? Ezt a nyomot fotózták hétvégén egy népszerű turistaútvonalon.

Fotó: Facebook

Medve a Bükkben

A napsütés nemcsak a természetjárókat, hanem a medvéket is kicsalogatta a fotók tanúsága szerint. Idén már többször is véltek medvenyomot látni térségünkben, volt, amiről kiderült, hogy nem valós, a fényképek alapján ez valóban medvenyom lehet. A fotó készítője elmondta a boon.hu-nak, hogy a nyomot november 2-án, szombaton találta Felsőhámor és Újmassa között, a piros jelzésen.

Eléggé friss nyomnak tűnik, a karomnyomból ítélve már nem aprócska bocsként járja az erdőt.

– írta az egyik hozzászóló a képek alá. Van, akit a medvenyomok visszatartanak a túrázástól.

Ezért nem merek mostanában túrázni, rettegek a medvéktől. A Bükki Nemzeti Park örül, ha jelentik nekik ezeket.

Tavaly többször is igazolták medve jelenlétét

A tavalyi év során vármegyénk területén több medveészlelés is történt a Bükki Nemzeti Park és az Aggteleki Nemzeti Park területein: Aggtelek, Szilvásvárad környékén, valamint Bükkalja környéki településeken véltek barnamedvét felfedezni. A Bükki Nemzeti Park területén kameracsapda is rögzített medvét. Ezekről az esetekről a boon.hu is beszámolt.