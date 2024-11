Hamarosan téli álmot alszik a bükki medve

A napsütés nemcsak a természetjárókat, hanem a medvéket is kicsalogatta a fotók tanúsága szerint. Idén már többször is véltek medvenyomot látni térségünkben, volt, amiről kiderült, hogy nem valós, a fotó alapján ez akár tényleg medvenyom is lehet. A fotó készítője elmondta a boon.hu-nak, hogy a nyomot november 2-án, szombaton találta Felsőhámor és Újmassa között, a piros jelzésen. A boon.hu megkereste a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát azzal kapcsolatban, hogy jelentették-e ezt a nyomot és valóban medve járt-e a népszerű turista-útvonalon.

Már több jelzés is érkezett a megadott helyen észlelt medvenyomokkal kapcsolatban

– válaszolták portálunknak, ami igazolja, hogy valóban medvenyomokat láthattak az arra járók. Azt is megkérdeztük, hogy a medvék mikor kezdik meg téli álmukat:

A Kárpátokban élő barna medvék jellemzően november-december hónapban kezdik meg téli álmukat

– tájékoztatott a nemzeti park igazgatósága, így vélhetően egy ideig nem találkoznak medvével, vagy nyomaival a kirándulók, túrázók.