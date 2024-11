A Sárospataki Wass Albert Kör tagjai a forradalom leverése okán meghirdetett nemzeti gyásznapon mécseseket gyújtottak a hősök emlékére. Ezeket az évekkel ezelőtt általuk állíttatott emlékkő tövében helyeztek el a Wass Albert parkban. Tarnavölgyi László, a civil szervezet elnöke a boon.hu-nak elmondta: egyesületük egyebek mellett felvállalta azt is, hogy megemlékezzen a magyar történelem olyan eseményeiről, példaképeiről és hőseiről, akik áldozatvállalásukkal, tetteikkel példaként állnak a ma embere előtt is. Ezért szervezték meg a hétfői mécses- és gyertyagyújtást is.