Számos népszokás tartozik ehhez a dátumhoz és persze a Márton nap ételei, jellemzően libafogások. Vendéglátósokat kérdeztünk, hogyan készülnek?

Sokféle fogást tartogat a Márton nap (illusztráció)

Fotó: MW

Márton nap: a menü minden fogásában

A Népkerti Vigadó Délidő Éttermében pénteken, szombaton és a napján, hétfőn is a libás finomságoké lesz a főszerep egész nap – tudtuk meg dr. Barkócziné Kertész Kata ügyvezetőtől. A szárnyasból lesz az előételektől kezdve a leveseken át többféle fogás a főételekig, de nem lesz előre meghatározott menüsor, hanem minden vendég maga válaszhatja ki, amit enni szeretne. Vacsoraidőben élőzene is lesz, valamint hétfőn egy borász is várja majd a látogatókat.

– Mivel idén Márton nap hétfőre esik, így mi már péntektől fókuszálunk a libás menükre, ebben természetesen lesz leves és főfogás is – mondta Poroszkai Csaba, az Öreg Miskolcz Hotelben található Öreg Halász Étterem tulajdonosa. – Évek óta követjük a hagyományokat, és az kijelenthető, hogy ilyenkor jobban keresik a vendégek a libás ételeket.

Kiss Gábor, a miskolci Állítólag bisztró tulajdonosa elmondta: – Természetesen hétfőtől mi is készülünk a Márton napra. A menünkben van napi és heti leves, utóbbi libahúsleves lesz lúdgége tésztával, és a ludaskása hagyományos módon elkészítve is meg fog jelenni az étlapon. Gondolkodunk desszertben is, a részletek az internetes posztunkon még ezen a héten olvashatóak lesznek.

– Gőzerővel készülünk az ötnapos liba hétre, amely nálunk is a Márton naphoz kötődik – emelte ki Antal István, a Suvadás Liget Arló ügyvezetője. – Folyamatosan dolgozunk a konyhán, konfitálunk és készítjük elő a finomabbnál finomabb ételeket. A vendégeket csütörtöktől várjuk négy libás menüvel és két levessel. A felnőttek mellett igyekszünk a gyerekeknek is kedvezni, ezért sült liba mellett és libás hamburgert is felszolgálunk majd. Az érdeklődés megfelelő, 10-20 fős társaságok is szoktak ilyenkor hozzánk jönni. A tapasztalat azonban az, hogy sokan az utolsó pillanatban foglalják le az asztalt, ami egy kicsit megnehezíti a tervezhetőséget.