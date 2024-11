Berzeviczy-Fehér Jánosné hímző-és viseletkészítő népi iparművész, az MMA köztestületi tagja

például a

Divat a hagyomány – palóc viseletek újragondolva című előadásában azokat az általa tervezett és készített palóc népviseletből gyökerező, de azt megújító, ma is hordható öltözeteket mutatja be, amelyeket itthon és külföldön is megannyi elismeréssel jutalmazott a szakma. Fontos szerephez jut a tudományos innováció is a programsorozatban. A konferencia során egy olyan miskolci kezdeményezésről is képet kaphatnak az érdeklődők, amely a kortárs irodalom lokális alkotásait egy különleges készségfejlesztő füzet formájában — játékos feladatok segítségével — juttatja el az általános iskolás gyermekekhez.