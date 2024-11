Légkondicionáló berendezés? Sokunk számára egy vágyálom volt, amikor is idén nyáron hetekig tartott a hőség és harminc fok alá még éjszaka is nehezen kúszott a hőmérő higanyszála. Arra azonban kevesen gondoltunk, hogy bizony a téli hidegben is jól jöhet, ha nem is hűtésre, de fűtésre mindenképpen.

Légkondicionáló berendezés: gazdaságosan fűthetünk vele a téli hidegben

Fotó: Kállai Márton

Légkondicionáló berendezés: hűtésre is, fűtésre is

A miskolci BRS Klíma és Gázcentrum ügyvezetőjét és tulajdonosát Körmöczy Zsuzsannát kérdeztük, hogy javasolja-e a légkondival való fűtést.

„Ma már a 21.században minden családnak szüksége lenne egy vagy több klímára, annyira szélsőségesek az időjárási viszonyok. Nyáron főleg, amikor több napon vagy héten keresztül szinte harminc fok alá alig megy a levegő hőmérséklete és ez már a szervezetünket is nagy mértékben megviseli. Ősszel, tavasszal is tökéletes, amikor már hideg van, de a központi fűtést még nem akarjuk beindítani. A fűtésre alkalmas klímákat pedig nyugodtan indíthatjuk november 1-én és márciusig tudjuk használni, olcsón, sokkal energiatakarékosabb. Olyan korszerű klímák is léteznek már, ami friss levegőt enged be, hihetetlen innováció és fejlődés van ezen a téren.”

Irodákba és magánlakásokba is, jó döntés lehet

Az ügyvezető a klímát tehát mindenkinek javasolja, véleménye szerint az irodákat gyönyörűen át lehet vele fűteni, keresztbe és kasul átmelegíti a helyiséget. A lakásokban is nagyon ajánlja, mondjuk egy hidegebb tavaszi vagy őszi napon rámelegíteni a helyiségekre.

Nagyon hidegben pedig tökéletesen kombinálható egy konvektorral vagy egy központi fűtéssel, nagyon jól kiegészítik egymást. Az arra érzékeny emberek fülét esetleg zavarhatja a légkondicionáló zúgása, ilyenkor érdemes használni az alvás üzemmódot, ami kicsit visszaveszi a fújást és a zajt is csökkenti.

„H” tarifával, olcsóbban

Felvetődhet bennünk a kérdés, hogy hogyan lehet a „klímázás” egy olcsó fűtési mód. Érdemes tudni, hogy 2010. január 1-től kedvezményes úgynevezett H tarifát vezettek be az áramszolgáltatók. A H tarifa célja, hogy a megújuló energiaforrásból kiépített fűtési rendszerek esetén, a hőellátást biztosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek villamosenergia-fogyasztását egy kedvezőbb árú tarifán lehessen elszámolni a fűtési szezonban. Ezért ez a tarifa idényjellegűen október 15 és április 15 közötti időszakban vehető igénybe, napi 24 órában.