Az Avar zenekart nehezebben lehet jobban bemutatni, mint ahogy ők jellemzik magukat:

A nyugat hangja, a kelet dallama, a múlt üteme és a jelen tónusa, hogy útmutatást adjon a jövőre nézve.

A srácok októberben közös koncertet adtak egyik nagy inspirációt jelentő zenekarukkal, a Vágtázó Halottkémekkel a Dürer kert nagytermében, majd két héttel később az Akvárium Nagyhalljában is a Leander Kills társaságában, akikkel idén turnéra indulnak, hogy több lélek is befogadhassa a különleges atmoszférájú zenéjüket – számol be a rockbook.hu. 2024 november 29-én pénteken így a Leander Kills társaságában lépnek színpadra – utóbbi lemezbemutató koncertjén – Miskolcon, a Gárdonyiban.