Miért nemes még a bukás is a miskolci színházban? Mit jelenthet ma a régi múzeumigazgatók kvaterkázása az avasi pincesoron? Hogyan fogalmazza meg együtt és egymás mellett Miskolcot és a városhoz való viszonyát két polgármester? Ez csak egy-egy villanás abból a számos történetből, inspiráló élményből, amelyet egy kellemes kvaterkázás közben osztottak meg Szily Nórával a város kulturális, sport- és közéletének szereplői a KVATERKA csoport által szervezett sorozatban.

KVATERKA beszélgetés, Szily Nóra, Fandl Ferenc, Harsányi Attila és Béres Attila

Forrás: Youtube

Személyes történeteken keresztül

Az első adás november 11-én, hétfőtől látható a YouTube-on! Vendég: Béres Attila, Harsányi Attila és Fandl Ferenc. Szily Nórára, az ismert televíziós személyiségre nagyon mély benyomást tett Miskolc, és már a városban töltött napok alatt megfogalmazódott benne: vajon hogy tudna segíteni abban, hogy tovább halványodjon az előítéletes „acélváros” kép. A szándék gyorsan tetté érett, hiszen a KVATERKA csoport beszélgetéssorozatot szervezett ismert és a város életére hatással lévő, itt élő, ide kötődő személyiségekkel Miskolcról. Olyanokkal, akik miskolcinak születtek és olyanokkal, akik Miskolcot választották otthonul. Beszélgetőtársnak pedig Szily Nórát kérték fel – aki nemcsak szakmája miatt volt kiváló választás, hanem azért is, mert ő is kívülállóként került be a város vonzásába, és már neki is megvannak a saját meghatározó élményei.

A megszólított miskolciak a kultúra, a sport, a gazdasági és közélet világából kerültek ki. Személyes történeteik által sokat megtudhatunk róluk – és természetesen arról, milyennek gondolták a várost, milyennek látják most, mi motiválja őket arra, hogy munkájuk révén előbbre vigyék Miskolc ügyét, gyarapítsák lehetőségeit, növeljék jó hírét.