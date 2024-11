Én is és a dolgozóink is kutyabarátok vagyunk. Külföldön már évtizedekkel ezelőtt jelen volt ez a trend, és számomra nagyon szimpatikus az elképzelés, hogy az állatok itt lehetnek velünk egy étteremben. Úgy gondolom, hogy a kutyusok egy felelős kutyatartó számára társak a mindennapokban is. Ezért, mikor 12 évvel ezelőtt megnyitottam az éttermet, már akkor egyértelmű volt, hogy be lehet majd hozni a kis házi kedvenceket