A kislányom, Lili, most ötödikes, és nyolc évfolyamos gimnáziumban szeretnénk, hogy továbbtanuljon. Úgy látjuk, hogy egy ilyen iskolában jobban kiteljesedhetne. Jár előkészítő foglalkozásokra, hogy minél alaposabban felkészüljön a központi felvételire. Egyelőre izgulunk, de reméljük, hogy sikerül majd bekerülnie abba az iskolába, amit kinéztünk. Már be is nyújtottuk a jelentkezést, így most a felkészülésre koncentrálunk