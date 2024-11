A közönségkorcsolya egy lehetőség a mozgásra és a kikapcsolódásra és ilyenkor azok is a jégre merészkedhetnek, akik még nem állnak biztos lábakon. Mivel azonban versenyzők is megjelennek ilyenkor egy kis plusz edzésre, lehetőség van ellesni tőlük a mozdulatokat.

Közönségkorcsolya volt a népkerti jégpályán

Fotó: Vajda János

Ott jártunkkor összefutottunk egy négy fős kűrruhába öltözött leánycsapattal.

Két lány szinkronkorcsolyázik és műkorcsolyázik, egyik lány csak műkorizik és egy pedig gyorskorcsolyázik. Most a szabadidejüket töltik el a pályán, de ennek ellenére felöltöztek, hogy szokják a viseletet, ez a komfortérzetüknek is jót tehet a versenyeken.

- tudjuk meg kísérőjüktől, Ritától és azt is, hogy két lány budapesti egyesületektől jöttek, a másik kettő pedig a miskolci "Jégvirág" Korcsolya Klubból.

Közönségkorcsolya, ahol élsportolók is megfordulnak

Tósa Máté és Balázs Bálint sportolók, akik ha az idő is megengedi, akkor a kenu sportban jeleskednek. A korcsolyázást most szórakozásképpen választották, de hozzáteszik, hogy az állóképességüket segíti és a lábukat is jól megdolgozza ez a mozgás.

Azt is hangsúlyozzák, hogy azért ebben nincs hiány a mindennapjaikban, hiszen egy héten minden nap sportolnak valamit, kivétel ez alól a vasárnap: úsznak, kondiznak, futnak. A kajakszezon csak áprilisban kezdődik a Csorba-tavon. Máté 12 éves kora óta jár a jégpályára, gyerekként kezdett korcsolyázni.

Bálint két éve korcsolyázik, 14 évesen tanult meg. Régen az osztállyal jártak egy-két alkalommal, akkor bevallása szerint nem nagyon ment neki, majd a barátok hívtak és szépen lassan megtanulta ezt a mozgásformát is.

Jó buli a barátokkal

Egy baráti társasággal futunk össze az öltözőben, két fiú és egy lány alkotja. Megtudjuk tőlük, hogy minden héten járnak ide, de mivel most őszi szünet van, a héten harmadjára használják ki ezt a lehetőséget.

Tóth Lotti négyéves kora óta űzi ezt a sportot, a szülei tanították korcsolyázni. Losonczi Dominik ötéves korában Budapesten korcsolyázott először, rendszeresen azonban csak egy éve jár. Teljesen magától fejlődik olyannyira, hogy már hátrafelé is tud menni.