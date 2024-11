Sokan most is nagyon szeretik és keresik a moha alapú szív és kereszt alakú modernebb koszorúkat. Demeterné Takács Ildikó meglátása szerint ezeket most nagyon trendinek találják az emberek. Előny, hogy nem kell hozzá sok díszítés, legfeljebb egy kis száraz virág, esetleg egy kis kövirózsa, és mégis kellemes, szép a sírokon. Ha mindenszentek idején körülnézünk a temetőben, akkor láthatjuk, milyen sok a változatos és szép virág a koszorúk összetételében.

A virágüzlet tulajdonosának tapasztalata szerint az emberek rengeteg műanyag dekorációt visznek a temetőbe, a moha viszont lebomlik és nem szennyezzük vele a környezetet. Ezért javasolja gyakran a vásárlóknak, hogy vigyenek a sírokra szalma vagy moha alapú koszorút. A koszorú tűzveszélyes is lehet, itt írtunk erről. Itt pedig azt láthatjuk, hogyan készítsünk otthon koszorút.

Milyen koszorút ajánlanak az üzletbe betérő vásárlóknak?

Demeterné Takács Ildikó mindig megkérdezi, hogy az érdeklődő milyen gyakran jár ki a temetőbe. Sokan előre megrendelik, pontosan rögzítik, mire van szükségük, ki is kell neki szállítani, jó előre készülnek. Viszont olyan vásárlók is vannak, akik évente legfeljebb egyszer jutnak ki a temetőbe. Nekik nem biztos, hogy élő virágból érdemes koszorút választani, inkább a száraz termésekből, virágokból álló a megfelelő számukra, mert az megmaradhat addig, amíg legközelebb meglátogatják a sírokat.

A temetőbe rendszeresen járóknak inkább élő virágot és ilyen alapú koszorút szoktak ajánlani, ami szép, üde és friss, akik gyakran járnak, jobban tudják cserélni a sírokon a virágot.