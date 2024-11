Az országos kezdeményezéshez már több évtizede csatlakozik a Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark – számolt be az ozd.hu. A programsorozat első felében október közepén kirándulásokat szerveztek a múzeum munkatársai, most pedig a kulturális életet helyezték középpontba.

Az érdeklődők kipróbálhatták a technikai felszereléseket

Fotó: ozd.hu

A rendezvény F. Dobosy László könyvének bemutatójával indult. Az Emlékek az ózdi Olvasó történetéből című alkotás a száz év alatt az épületben működő művészeti csoportokat mutatja be. Érdekességek is elhangoztak az Olvasó megépítéséről és későbbi renoválásáról. A szerző beszélt a könyv megírásáról, nehézségekről és kutatómunkáról. A tartalomról is szó esett, egyfajta kedvcsinálóként az alkotás elolvasásához.