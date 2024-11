Hőségriadó tervet is készítettek

A projektben a villámárvizek megelőzésére két rönkgátat építettek, emellett a város képviselőtestülete határozatot fogadott el Kazincbarcika és a cég közös hőségriadó tervéről is. A Kazincbarcikán megvalósuló intézkedések egyebek között az esővíz-gazdálkodást, a zöldfelületek bővítését, zöldtetők létrehozását, a korábbi ipari területek átalakítását, ökológiai folyosó létrehozását és a városi öntözési terv klímaszempontú frissítését is érintik - olvasható a közleményben.

A különböző "szürkevizek", mint az ipari szennyvíz, a települési csapadékvíz és kezelt települési szennyvíz újrahasznosítása, valamint a cég vízfelhasználásának optimalizálása érdekében egy vízkezelő berendezés prototípust hoztak létre. A projektben a városi faállomány és a helyi kis vízfolyások nyilvántartása is megtörtént, az eredményekről pedig ismertető oktatási és képzési programokat tartottak.

A közlemény szerint a programhoz az Európai Unió (EU) 1,6 millió eurós támogatást adott, megvalósításában a HungaroMet Zrt., a GeoGold Kárpátia Kft. és a KÖVET Egyesület is közreműködött.