A harmadik éve tartó orosz-ukrán háború miatt az eddiginél is drámaibb körülmények között élnek a szülőföldjükön maradt kárpátaljai magyarok. A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) idén is megszervezi a karácsonyi adománygyűjtés akcióját rászoruló kárpátaljai (beregdédai) gyermekes magyar családok megsegítésére. „Az ott élő magyar kisebbség ebben a helyzetben a túlélésért küzd és mi, anyaországi magyarok nem lehetünk közömbösek, nem hagyhatjuk magukra szenvedő társainkat" – fogalmazott közleményében a SWAK.

Karácsonyi adománygyűjtés: tavaly Beregdedára ment az adomány

Forrás: SWAK

Karácsonyi adománygyűjtés: várják a felajánlásokat

Az elmúlt években elsősorban az egyesület számlájára várták a felajánlásokat. Most is elsősorban, de remélik, hogy a hagyományos, személyes felkeresés módszerével is élhetnek, illetve gyűjtődobozokkal is gyűjthetnek majd a városi adventi ünnepségeken a gyertyagyújtások alkalmával, írták.

A szép számú és nagylelkű utalásoknak és adakozásnak köszönhetően tavaly minden korábbinál nagyobb összeg, 580.200 forint gyűlt össze. A rekordösszegű adományból 550 ezer forint pénzadományként jutott 22 rászoruló családnak a határhoz közeli Beregdédán. A fennmaradó összegből szaloncukrot vásároltunk a megadományozott családok gyermekeinek. Egyesületünk ebben a rendkívül nehéz, valóban drámai, háborús helyzetben különösen szeretne segítséget nyújtani nélkülöző kárpátaljai testvéreinknek, hogy ne érezzék azt, hogy gondjaik közepette egyedül vannak. Közösségünk tevékenységei közül ez nyúlik vissza a legrégebbre és ezt a szép, nemes hagyományt idén is folytatjuk. Gyűjtésünk december 22-ig tart

Idén is elsősorban az egyesület számlájára várják a felajánlásokat. Számla elnevezése: Sárospataki Wass Albert Kör. Az összegyűlt pénzadományt terveik szerint személyesen adják át év végén.