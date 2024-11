A déli gyümölccsel is problémák vannak

Harmadik megszólalónk már egész más helyzetben van. Ő a nagybani piacról szerzi be áruját és bizony aggódik. A probléma leginkább a déli gyümölccsel van, de ez lesz a például a káposztával is, mert többek között ezeket is Lengyelországból importálják és bizony lehetségesnek tartja a hamarosan bekövetkező hiányt, ebből következőleg pedig az árak növekedését, pedig az előző évben már drasztikusat emelkedtek az azelőtti évhez képest. Ebben az időszakban Lengyelországban a káposzta ára már csökkenni szokott a megnövekedett kínálat miatt. Általában november végére szokott csak növekvő tendenciát mutatni, de jelenleg ez nem jelentkezik, inkább drágább lesz, valószínűleg decemberben.