Legjobb ózdi

A JYSK azonban úgy döntött, hogy a legtöbb szavazatot kapott ózdi civil szervezetnek is támogatást nyújt, hiszen az üzletnyitás az egykori kohászvárosban történt meg. Éppen ezért a 669 szavazatot kapott Gyermekeink Mosolyáért Alapítványt is segíti az üzletlánc, méghozzá egy 200.000 forintos utalvánnyal, amivel az évek során elavult bútorok cseréit valósíthatják meg.



Nem kell utazni

Ezután Horváth Sándor, a JYSK kiskereskedelmi régiós vezetője, Horváth Sándorné az ózdi áruház vezetője, valamint Janiczak Dávid polgármester átvágta a nemzeti színű szalagot, majd a hosszú sorokban várakozó vásárlók is megtekinthették az ózdi üzletet.



- Egy újabb fontos lépést tettünk meg, hiszen lakberendezési áruháza eddig nem volt Ózdnak. Távolabbi városokba kellett utaznunk, ha ilyen jellegű termékeket szerettünk volna vásárolni - tette hozzá Janiczak Dávid. - Mostantól azonban mindez helyben is elérhető, emellett pedig annak is kimondottan örülök, hogy néhány új munkahelyet is sikerült létrehozni. Ezt pedig mondani sem kell, hogy milyen fontos a város életében.