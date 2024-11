Árva kutyusok otthonai lesznek

„Nagyon boldogan jöttünk Miskolcra. Nagyon örültem, hogy ide is eljutott a jótékonysági kutyaház építő program híre, ami már tízéves. Egy másik, régóta dédelgetett álmunk is beérik, ez nem más, mint a Tarka Mancs Lak program, ennek a keretében a gyerekek az alkotás örömén keresztül a felelős és tudatos állattartás lehetőségével ismerkedhetnek meg. Ennek keretében cégek, vállalatok által csapatépítőkön összebarkácsolt házakat juttatunk el ingyen iskolákba, óvodákba, a festéshez szükséges alapanyagokat is biztosítva. Majd ha ezek elkészültek, egy alapítványon keresztül juttatjuk el a kutyaházakat a megfelelő menhelyekre. Itt is ez történik most, a miskolci óvodások által készített alkotások hamarosan árva kutyusok otthonai lesznek” - mondta el kérdésünkre Berkó Edit, a Budapesti Fatelep tulajdonosa, a Jótékonysági Kutyaház Építő program megálmodója.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.