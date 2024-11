A problémás területek járatain, Lyukóbányán, Perecesen, az Avason és az Újgyőri főtéren is lesz miskolci járatseriff a tömegközlekedési eszközökön.

Tóth-Szántai József miskolci polgármester fogadja a járatseriff csapat egyik tagját a Centrum előtti sajtótájékoztatón

Fotó: miskolci városháza

A járatseriffekről a Centrum előtt tartott sajtótájékoztatót a városvezetés.

Járatseriff rendszer Miskolcon: végre rend lesz a buszokon és a villamosokon

A miskolci polgármester köszöntötte a járatseriff csapat tagjait.

„Azt a feladatot kapták Miskolc város vezetésétől, hogy rendet teremtsenek a miskolci közösségi közlekedésben, legyen rend a buszokon és a villamosokon”- mondta Tóth-Szántai József- „Három fontos ígéretünk volt az önkormányzati választások során a miskolci választópolgárok felé. Az egyik az volt, hogy rendet teszünk a városban és a közterületeken. Ez a program folytatódni fog a hóesés ellenére is. A másik fontos ígéretünk az volt, hogy rendet teszünk a miskolci közösségi közlekedési eszközökön. A harmadik választási ígéretünk arról szólt, hogy újragondoljuk a miskolci közösségi közlekedést, a menetrendeket is. Hamarosan ez utóbbival is szeretnénk a miskolci lakosok elé állni”.

Az ígéret megvalósításaként a járatserriffek pénteken megkezdték munkájukat. Tóth-Szántai József szerint a pénteki nap fontos üzenete, hogy mostantól rendezett körülmények között, tisztaságban, rendben, nyugalomban és békességben utazhatnak a miskolciak a villamosokon és a buszokon. Korábban itt írtunk a járatseriff rendszer bevezetéséről. A vg.hu is beszámolt arról, hogy péntektől sok lesz a járatseriff Miskolcon.

Nagyobb biztonságban érezhetik magukat a miskolciak

A járatseriffekről szólva a miskolci polgármester elmondta: lehetőség szerint az összes éppen futó miskolci közösségi közlekedési eszközön ott lesznek:

„A miskolci seriffek a buszokon és a villamosokon mennek egy-két megállót, körülnéznek a járatokon, illetve azokban a busz- és villamosmegállókban, ahol problémák adódhatnak. Jelenlétükkel nagyobb biztonságot adnak majd a miskolciaknak”.

Ha esetleg további intézkedésekre lenne szükség, akkor a miskolci polgármester szerint a járatseriffek ismerik a szükséges jogszabályi lehetőségeiket és kereteiket. Igénybe vehetik a segítséget a rendőrség és a rendészet részéről is.