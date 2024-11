„A bérmegállapodást nagyon sikeresnek ítélem meg, mert egy hosszú tárgyalás eredményeképp a munkaadói és munkavállalói oldal úgy tudott megegyezni, hogy mindkét fél végül is úgy gondolja, hogy egy jó megállapodást kötött. Az utóbbi két évben egy nagyon súlyos gazdasági helyzet volt, ami a vállalkozásokat nagyon kimerítette, viszont a munkaerő megtartása és a cég túlélése szempontjából szüksége van azokra munkavállalókra, akik eddig is ott dolgoztak, illetve őket szükséges megfizetni is. Ezért is voltunk rugalmasak ennek a megállapodásnak a létrejöttében. Pozitívan nézünk a következő évek felé, ezért is vállaltuk 2027-re már a 14 százalékot”- mondta Ádám Imre, a VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének elnöke.