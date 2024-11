Brüsszellel szemben

- Magyarországon sokan hiszünk abban, hogy a demokráciát érdemes szó szerint érteni, amely a többség akaratának érvényesülését jelenti a kisebbség véleményének és szükségleteinek figyelembevételével - ezt már ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, egyetemi tanár mondta. - Minél többen állnak, egy döntés, egy akcióterv, egy program mögé, annál nagyobb felhatalmazással rendelkezik majd a magyar kormány. Orbán Viktor miniszterelnök arra korábban is rámutatott, hogy nem a magyar emberekkel szemben kell ezeket a terveket és intézkedéseket megvédeni, hanem az Európai Unió vezetésével, Brüsszellel szemben. A rezsicsökkentéstől kezdve a társasági adón át a multinacionális cégek megsarcolása is ebbe a témakörbe tartozik, melyben bizonyos gazdasági lobbicsoportok részéről erőteljes ellenállás mutatkozik brüsszeli intézményeken keresztül.

Ebből értenek

Ebben a helyzetben ifj. Lomnici Zoltán szerint csak egyetlen dologgal lehet megállítani az önkényt, ez pedig az emberek sokasága. Az alkotmányjogász szerint ugyanis Brüsszelben csak és kizárólag ebből értenek, semmi másból. Ez viszont nem csak elégséges hanem szükséges feltétel is ahhoz, hogy bizonyos kormányzati döntések mögött meglegyen a kellő erő, a felhatalmazás.

Új eszköz

- A nemzeti konzultáció a demokrácia egy új eszköze lett - folytatta ifj. Lomnici Zoltán. - Magyarországon nem csupán négy évente a választások alkalmával lehet véleményt mondani, hanem a köztes időszakban is. Ennek egyik eszköze a népszavazás, de ilyen a nemzeti konzultáció is. Ez azért nagyon fontos, mert bár szoktak viccelődni a kérdésekkel, de a válaszadási lehetőségek mindegyike legitim az Európai Unióban. Csupán annyi a különbség, hogy az egyik a magyar többség akaratával nem egyezik, a másik pedig igen. A megoldások között szélsőségesen baloldali, globalista vagy nevezhetjük brüsszelitának is, míg a másik szuverenista, patriota és hazafias. Eközül a magyar emberek eddig mindig tudtak dönteni, többségében az utóbbira szavaztak. Ez lehet, hogy tíz év múlva nem lesz így, de most még igen, ezért minden egyes nemzeti konzultáció nagyon fontos, így a mostan is.

