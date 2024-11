Mi van a közbiztonsággal? - ezzel a címmel jelent meg egy cikk az Észak Magyarország 1954. november 10-i számában. Mint írták, feltűnt azoknak, akiknek a munkaideje a késő esti és éjjeli órákba nyúlt, hogy hosszabb ideje alig találkoznak rendőrökkel az utcákon. "A város közepén még elvétve akad egy-két rendőrőrszem, de már kifelé a Vasgyárban egyet sem látni. Így bizony csöppet sem biztonságos az éjszakai közlekedés" - számolt be az akkori életérzésről 1954-ben a lap. A hetven éve történt a cikk tanúsága szerint, néhány útszéli kocsma környékén parázs verekedések is lebonyolódtak. "Errefelé aztán jobb, ha nagy vargabetűt tesz az ember, hogy a kellemetlenséget elkerülje" - fogalmazott az újságíró a közbiztonság kapcsán.

Fotó: Boon.hu

Hetven éve történt: elégedetlenek voltak a közbiztonsággal

Érdeklődött is a lap az illetékeseknél, hogy mi az oka a hiányos közbiztonsági szolgálatnak a Vasgyár könyékén. A válasz az volt: kevés a rendőr. Különösen kevés éjszaka.

"A rendőrhiány okaival nem akarunk most itt foglalkozni" - folytatta a fejtegetést 1954-ben az újságíró. Szerinte ennek kivizsgálása fontos volna, de azért úgy látta, a meglévő létszámmal is jobban lehetne gazdálkodni.

"Például mondjuk a villanyrendőrnél egy őrszem is elég lenne. Úgy gondoljuk, helyes volna, ha éjszaka is rásípolnának egy-két rendetlenkedőre. Meg aztán arról is szólni kell, hogy akad egy-két rendőr, aki nem érzi át eléggé hivatását, kötelességét. Nem mer beleavatkozni bizonyos ügyekbe, noha szükség volna erre" - jegyezte meg hetven évvel ezelőtt az újságíró.

