Buli az Adyban

Szombat este Down For Whatever, Junkies és Alvin és a Mókusok az Ady Endre Művelődési Házban.

Péterfy Bori & Love Band koncert Miskolcon

Szombaton Péterfy Borié a színpad a Helynekemben. A koncert 21-kor kezdődik.

VASÁRNAP

Termelői vásár Miskolcon

Vasárnap Termelői vásár Miskolcon, ahol helyi és környékbeli termelők termékei, kóstolók, kézműves portékák várják az érdeklődőket. A helyszín a miskolci Erzsébet tér.

Koraszülöttek világnapja a Szeletában

November 17-én, vasárnap a Szeleta Parkban Koraszülöttek világnapja. A rendezvényre 10 órától várják az érdeklődőket.

12 hónap a Csodamalomban

A miskolci Csodamalom Bábszínházban november 17-én, vasárnap 10.30-kor egy orosz mesefeldolgozással várják az óvodásokat és az iskolásokat. A mese a természet és az évszakok váltakozásának fontosságára hívja fel a figyelmet. A tizenkét hónap szeszélyes királynője a januári újévi bálra egy kosár hóvirágot szeretne. Parancsba adja, s tizenkét aranyat ígér jutalmul annak, aki teljesíti kívánságát. A virág azonban csak áprilisban nyílik. A szívtelen mostoha Ányára parancsol, hogy menjen ki a sötét, hideg erdőbe és gyűjtse be a hóvirágot.

Kicsi Gesztenye Klub Miskolcon

A Művészetek Házában vasárnap 11-kor elhozza a Kicsi Gesztenye Klub a karácsonyi hangulatot. Az egy felvonásos ünnepi showban találkozhatnak a gyerekek Lizával, akinek a szerepében a végtelenül bájos, csodás hangú Szilágyi Panni mutatkozik be. A legnagyobb slágerek mellett felcsendülnek a III. évad legújabb számai, sőt a máskor nem hallható Fehér karácsony című dal is. A Télapó is tiszteletét teszi az előadáson.

Télnyitó séta a Menedékben

Ugyan beköszöntött a hideg, de vasárnap ismét séta. Vegyetek sapkát, kesztyűt és látogassátok meg a mentett állatokat egy nagy sétára. Találkozó 14-kor a telepen: Múcsony, Élmunkás út 20.

Európai Art Mozi Nap

A művészfilm szerelmesei figyelem! Idén is megrendezik a legnagyobb európai art mozi eseményt, ahol a legjobb független filmekkel várnak: Terápia alatt, Mindörökké Brigitte Bardot, Futni mentem, A kedvenc sütim. Vasárnap 16.30-tól a miskolci Uránia-Béke Art Moziban.