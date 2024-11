A település is vonzóbbá vált

– Hernádnémeti az utóbbi években nagyon kedvelté vált a fiatalok körében, ennek több oka is van, az egyik az, hogy bérlakásaink, esélyotthonos lakásaink vannak, nagyon jó az intézményi hálózatunk is. De nyilván, aki itt szeretne letelepedni az megnézi azt is, milyen a közbiztonság. Ennek pedig két lába van, a rendőrség és a polgárőrség. A polgárőrök pedig önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a feladatot, amit meg kell köszönni mindenkinek, az önkormányzat nevében én is megteszem – mondta dr. Orosz Zsolt, Hernádnémeti nagyközség polgármestere.