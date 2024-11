A voltizsálástól a fitneszig

Eszter kérdésünkre elárulta, hogy az eredeti sportja a voltizsálás, azaz a lovas torna, most azonban elsősorban fitnesszel foglalkozik. Kiderül az is, hogy a sport 4 éves kora óta szerves része az életének. A sporttal való közeli kapcsolata miatt nagyon sok ilyen jellegű fotózáson vett már részt, és táplálékkiegészítőnek is volt már az arca. Évek óta jár rendezvényekre, sőt már szervezőként is jelen van, hiszen sok esetben ő koordinálja a hostesseket.