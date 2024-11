A HELL Boxing Kings kirobbanó energiájával novemberben felforgatta a DVTK Arénát, és megrengette egész Miskolcot. A ringben tíz ország harminckét bunyósa csapott össze a 100 ezer dolláros fődíjakért. A versenyben Magyarország, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Románia, Bulgária, Görögország, Azerbajdzsán is részt vett és profi bokszolók és celebek egyaránt ringbe szálltak. Az eseménynek azonban nincs teljesen vége, hiszen az utolsó gála december 1 -én, vasárnap várható.

A HELL Boxing Kings egyik ringlánya: Bolvári Bianka

Forrás: Bolvári Bianka

HELL Boxing Kings: nők a ringben

A férfierő mellett azonban a női energiák is megjelentek az eseményen, hiszen amíg a küzdelemben kifáradt harcosok lélegzethez jutottak addig gyönyörű lányok szálltak a ringbe, és táblát tartva kezükben vonultak végig a közönség örömére. A ringlányoknak az a feladata, hogy a mérkőzés szüneteiben körbehordozzák a táblát a szorítóban, így jelezve, hogy hányadik menet következik.

Bolvari Bianka 23 éves, a Dalmania Agency ügynökség által került az eseményre. A hétköznapokon fotózásokra és forgatásokra jár és hostess munkákat is vállal, a későbbiekben azonban fogászati szakasszisztensnek készül.

Nem csak „látványelemek”

Bianka a kérdésünkre elmondta, hogy a ringezés első ránézésre nem tűnik túl komoly feladatnak, hiszen annyit látunk, hogy egy táblával vonulgat egy csinos lány. Bianka azonban erre rácáfol, hiszen hangsúlyozza, hogy a ringlány valahol az egész esemény képviselője is. Jól kell mozognia, ütemre kell menni, sem sietnie, sem lassan mennie nem ajánlott. Mosolyogni kell, és természetesen csinosnak kell lennie. A ringlányól megtudjuk azt is, hogy akinek olyan a személyisége, hogy nem szívesen áll ki nagyobb tömeg elé vagy ilyen esetekben lámpalázas, annak ezt leküzdenie nem könnyű feladat. Első alkalommal számára is ijesztő volt, szinte remegett a színpadon tudatában annak, hogy több ezer ember figyeli, és a televízióban is benne lesz.

A hostess azt is elárulta, hogy egy ilyen megjelenés felkészülést is igényel, hiszen sminkes, fodrász veszi őket kezelésbe, és testbarnítást is kapnak. Természetesen a sportos, esztétikus külső is fontos, ezért ő maga is sokat kondizik, hogy megőrizze fittségét.