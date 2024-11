Jake Paul és Mike Tyson meccsétől volt hangos az internet az utóbbi hetekben, a felhajtás viszont nem csak a két bokszoló miatt volt óriási, egy szexi ringlány gyakorlatilag ellopta a show-t előlük. Ahogy arra az Origo is emlékeztet, a 20 éves Sydney Thomas pillanatok alatt hatalmas népszerűségre tett szert, sztár lett a közösségi médiában, és ezt jól mutatja, hogy az Instagram-követőinek száma is nagyon megugrott. Mint megírtuk, a HELL Boxing Kings kirobbanó energiájával novemberben felforgatta a DVTK Arénát, és megrengette egész Miskolcot. A ringben tíz ország harminckét bunyósa csapott össze a 100 ezer dolláros fődíjakért, de a show itt sem kizárólag róluk szólt, a ringlányok a vármegyeszékhelyen is belopták magukat a közönség szívébe.

A HELL Boxing Kings egyik ringlánya: Bolvári Bianka

Forrás: Bolvári Bianka

HELL Boxing Kings: nők a ringben

A férfierő mellett azonban a női energiák is megjelentek az eseményen, hiszen amíg a küzdelemben kifáradt harcosok lélegzethez jutottak addig gyönyörű lányok szálltak a ringbe, és táblát tartva kezükben vonultak végig a közönség örömére. A ringlányoknak az a feladata, hogy a mérkőzés szüneteiben körbehordozzák a táblát a szorítóban, így jelezve, hogy hányadik menet következik.

Bolvari Bianka 23 éves, a Dalmania Agency ügynökség által került az eseményre. A hétköznapokon fotózásokra és forgatásokra jár és hostess munkákat is vállal, a későbbiekben azonban fogászati szakasszisztensnek készül.

Nem csak „látványelemek”

Bianka a kérdésünkre elmondta, hogy a ringezés első ránézésre nem tűnik túl komoly feladatnak, hiszen annyit látunk, hogy egy táblával vonulgat egy csinos lány. Bianka azonban erre rácáfol, hiszen hangsúlyozza, hogy a ringlány valahol az egész esemény képviselője is. Jól kell mozognia, ütemre kell menni, sem sietnie, sem lassan mennie nem ajánlott. Mosolyogni kell, és természetesen csinosnak kell lennie. A ringlányól megtudjuk azt is, hogy akinek olyan a személyisége, hogy nem szívesen áll ki nagyobb tömeg elé vagy ilyen esetekben lámpalázas, annak ezt leküzdenie nem könnyű feladat. Első alkalommal számára is ijesztő volt, szinte remegett a színpadon tudatában annak, hogy több ezer ember figyeli, és a televízióban is benne lesz.