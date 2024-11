Új torony és út

A tulajdonos Antenna Hungária még 2022-ben döntött a korábbi tv-torony cseréje mellett, elsősorban biztonsági okokból. Az évek során ugyanis a felkerült adó eszközök túlterheltté tették az építményt. A bontást követően előregyártott elemekből készült el az új torony, amely a korábbinál nagyobb méretű és teherbírású is. A fejlesztés után az önkormányzat aszfalt burkolattal látta el a hegyre vezető utat, így most már autóval is jó minőségben megközelíthető a helyszín. A kivilágított felirattal kapcsolatban pedig a város polgármesterének kérése teljesült.

- Most is látszik, hogy bizony bizonyos dolgok lassan mennek, de biztosan haladnak - emelte ki Janiczak Dávid. - Tavaly márciusban említettem, hogy a kérésemre az épülő toronyra az Antenna Hungária egy led világítással ellátott Ózd feliratot is készít. Ez mostanra elkészült, nappal fehér, sötétedés után pedig színes, változtatható fénnyel világít Köszönöm a cégnek, hogy tartotta a szavát, köszönöm a kivitelezést!