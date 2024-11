Ez utóbbi munkálat azonban értelemszerűen nem megy, csak a forgalom korlátozásával, így elsőként a Miskolc belvárosából kifelé haladó két sávot zárták le, majd a múlt héten átterelve a forgalmat a befelé jövő két sáv került sorra. Így a forgalom az érintett szakaszon mindkét irányba egy sávra szűkült.

Általában nem megy a cipzár-elv

A szűkítés önmagában is forgalomlassító lehet, azonban a tapasztalatok szerint komoly baj van vármegyénkben (is) a cipzár-elv használatával, vagyis a sávszűkítés előtti megfelelő besorolással. Erre közeli negatív példa Miskolc határában a 37-es főközlekedési úton az arnóti és az ongai körforgalom közötti szakasz, annak is elsősorban a Miskolc felé közlekedő oldala. Erről is többször írtunk már, itt a rendőrök figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek és rendszeresen, visszatérően ellenőriznek is, mégis gondot okoz a besorolás.

Ugyanis a párhuzamos közlekedés elve alapján mindkét sávon kellene közlekedniük az autósoknak, majd a szűkítésnél a cipzár-elv szerint besorolni. Azonban az autósok feltorlódás esetén a külső sávot használják, ha pedig a belső sávban a szemfülesek mellőzik a sort, akkor az feszültséget teremt, nem akarják beengedni, besorolni őket, illetve az is gyakori, hogy egy autós kisorolva a belső sávba „feltartja” a mellőzni akarókat – ez egyébként szabálytalan.