Kiemelnénk az előadásból egy kis videót is, amit láthattunk, melyen két fiatal fiút tekinthettünk meg, akiknek az volt a feladata, hogy rakják bele a kazettát a walkman-be. Az eredmény nagyon humorosan, magáért beszélt. A generációs sajátosság volt az a téma, amire Steigervald Kristóf tett egy nagyítót az előadás során, főleg erről értekezett.

Népszerű előadó

Megkérdeztük az oda érkezőket is. Kiss Erika könyvelő azért érkezett, mert már volt Steigervald több előadásán is és nagyon megkedvelte témái és stílusa miatt, valamit a közönséghez való hozzáállásáért. „Mindig megkérdezi a hallgatóit is, hogy mit gondolnak és ezzel egy kellemes párbeszéd jön létre köztünk” - mondta. Maga a téma azért keltette fel érdeklődését, mert neki is vannak gyermekei, így mint sokan mások, ő is első kézből láthatja a generációk közti különbséget, amit például a mai fejlett, digitális világ teremt és teremteni fog. Az előadásról a BOKIK hírleveléből értesült.