Borzasztó látványt nyújt a miskolci család háza, ami szomszédjuk miatt dőlt romba néhány napja. Korábban úgy lehetett tudni, hogy egy háromtagú család háza robbant fel, de kiderült, hogy két család otthona is megsemmisült. Egy férfi lakásában történt a detonáció, szivároghatott a gáz, amikor rágyújtott. Az épületben viszont két lakás volt, egy közös fallal, ezért a mellette élők otthona is romba dőlt. Az idős nő és lánya ráadásul otthon voltak a gázrobbanás pillanatában, ők is megsérültek, és kórházba kerültek.

A gázrobbanás után a romok alól mentették ki a sérülteket

Fotó: Vajda János

Gázrobbanás: Emődön élő nővére fogadta be

A 70 év körüli édesanyát azóta hazaengedték, Emődön élő nővére fogadta be, aki elmondta, hogy testvére a robbanás előtt furcsa, süvítő hangot hallott a gázóra felől, ezért felhívták a szolgáltatót. Ezután az áldozat a nővérének telefonált, aki a hatalmas detonáció pillanatában is vonalban volt, sokkolták a hallottak – számolt be róla a Tények.