A református gályarabokra emlékeztek a Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) hagyományos őszi lelkész-presbiteri konferenciáján Sárospatakon, szombaton. Vadnai Zoltán a TIREK missziós tanácsosa tudósítónknak elmondta: általában Miskolcra szervezik ezt az alkalmat, most azonban a nagyrészt egykor pataki diákként végzett hitvalló gályarabok perbe fogásának és elhurcolásának 350. évfordulója adta az aktualitását annak, hogy ezúttal a sárospataki református templomban tartsák meg az eseményt. Ilyenkor az egyházkerületben működő gyülekezetek lelkipásztorait, főgondnokait és presbitereit hívják össze – tette hozzá. Ezúttal azonban a szlovákiai, felvidéki reformátusok is képviseltették magukat, ugyanis a gályarabok története összekapcsolja őket a tiszáninneni református közösséggel – emelte ki a szervező. A rendezvény Barna Sándor, az egyházkerület püspökének nyitó áhitatával kezdődött, majd dr. Szemán Ákos, a TIREK presbiteri főjegyzője köszöntötte a megjelenteket. A gályarabok sorsának megértéséhez dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi tanára nyújtott történeti áttekintést.

A rendezvényen, ami a gályarab - emlékutat is elindította, Barna Sándor, a TIREK püspöke hirdetett igét

Gályarab - emlékút a hitvalló mártíroknak

A rendezvényen elhangzott: a kerek évforduló alkalmából elindul a gályarab – emlékút kialakítása. Az egyik ötletgazda és kezdeményező, dr. Rákos Loránt, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) püspökhelyettese a gályarab-emlékútról beszélt a konferencián. Mint elmondta, a 17. századi gályarabok a szabadságukat és az életüket áldozták azért, hogy máig ható tanúságot tegyenek hitük mellett. Főként ez indokolta, hogy a TIREK és a SZRKE összefogásával felelevenítsék az ő történetüket és egy közös emlékútra fűzzék fel azokat a településeket Északkelet-Magyarországon, valamint a Felvidéken, ahol évszázadokkal ezelőtt a mártír lelkipásztorok éltek, igét hirdettek. Ennek keretében arra kérik az érintett falvakat és városokat, hogy tegyenek meg mindent a hitvalló elődök emlékének életben tartásáért és példájuk minél szélesebb körű megismertetéséért elsősorban a mai protestáns keresztyénség körében. A gyülekezetek a lelkész-presbiteri konferencián két jelképet is átvehettek, amely igazolja, hogy gályarab emlékhelyek. Az egyik egy horgonyt ábrázoló, fordított pajzs, a másik pedig egy díszoklevél. A püspökhelyettes a rájuk váró további teendőkről szólva elmondta azt is, hogy szeretnének egy térképtervezetet elkészíteni, amely az emlékhelyeket tartalmazza. Ezt leginkább az egyházi turizmus iránt érdeklődők tudják majd hasznosítani, valamint azok a felekezeti iskolák, amelyek osztálykirándulásaik tervezésekor útba ejthetik az emlékhelyek valamelyikét esetleg végig is járhatják ezeket – fogalmazott.