Az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program keretein belül a Kassai Műszaki Egyetem (TUKE), a Miskolci Egyetem (ME) és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) támogatást nyert „Környezeti hatás- és kockázatkezelés kidolgozása a Sajó folyó vízgyűjtő területének bányászati tevékenységére összpontosítva” című, röviden #ENVIRAS projekt megvalósítására - tájékoztatott közleményében az intézmény.

A magyar-szlovák határral osztott Sajó-völgy történelmi bányavidékként jellemezhető. Az 1800- as évektől működtek itt ércbányák, kohók, magyar oldalon szénbányák is. Ebben az időszakban a Sajó Európa egyik legszennyezettebb vízfolyása volt. A 90-es évektől fokozatosan megszüntették a bányászati tevékenységet, és a folyó vízminősége javult is, de a bányák bezárása nem minden esetben történt szakszerűen. Főként a bányák drénrendszeréből távozó víz elhelyezésére és kezelésére, továbbá a meddőhányók rekultiválására nem fordítottak figyelmet. Ennek eredményeként következhetett be az ökológiai rombolást okozó bányászati katasztrófa a Sajó felső szakaszán, ami 2022. február 24-én vette kezdetét Dél-Szlovákiában.

Fentiekre tekintettel a projekt célja a Sajó határral metszett vízgyűjtő területén feltérképezni és feltárni a Sajó jelenlegi állapotát és a felhagyott bányák potenciális szennyező hatását. A projekt fő eredménye a környezetvédelmi és kockázatértékelési tanulmány lesz, amely összefoglalja majd a geofizikai, felszín alatti és felszíni vizek monitoring és modellezési eredményeit, megvizsgálja a bányák és a bányahulladékok környezeti hatását a Sajó folyó vízgyűjtő területére, azonosítja a kockázatokat, azok nagyságát és valószínűségét. Emellett intézkedéseket javasol a kockázati elemek kezelésére, és javaslatot tesz egy közös monitoringhálózat létrehozására annak érdekében, hogy megelőzze a további környezeti katasztrófákat. A projekt hivatalosan 2024.05.01-én indult el, a Támogatási Szerződés aláírása pedig 2024.09.20-án történt meg. A projektben részt vevő három partnerszervezet egymással szoros együttműködésben végzi el a Sajó folyó jelenlegi állapotának vizsgálatát. Szlovák oldalon a Kassai Műszaki Egyetem 25 mintahelyszínen, felszíni és felszín alatti vízminőségi vizsgálatok, talajmechanikai, geofizikai valamint geokémiai vizsgálatok segítségével tárja fel a Sajó vízgyűjtőn lévő felhagyott bányák potenciális szennyező hatását. Magyarországi oldalon a Miskolci Egyetem 22, míg az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 10 helyszínen végzi el ezeket a vizsgálatokat. Mindezen adatokból készült eredmények és kiértékelésük alapján, továbbá az ÉMVIZIG által koordinált hidrológiai és hidrodinamikai-transzportmodell eredményei alapján közösen készül az ún. Környezetvédelmi és Kockázatértékelési Tanulmány, amely azonosítja a Sajó folyó vízgyűjtőjére a kockázatok nagyságát és valószínűségét.