„Bábonyibérc és Martinkertváros után november 16-án az Avas került sorra. Ezúttal az Avasi Közösségi Kávézót is működtető Dialóg Egyesület volt az esemény házigazdája. A nyilvánosan meghirdetett séta iránt érdeklődők már délelőtt 10 órakor gyülekeztek a Herman Ottó Múzeumnál lévő buszmegállóban” - tudtuk meg Frei Gabriella kommunikációs munkatárstól.

A séta első állomása a Kálvária volt. Ennek történetét Kapusi Krisztián történész mutatta be a mintegy két tucatnyi résztvevőnek. A múzeum mögötti dombon, a Kálvária mellett található egy szovjet katonasírokat is magába foglaló emlékmű, valamint a roma holokauszt áldozatainak emlékhelye is.

A Kálvária-dombról továbbhaladva érkezett meg a csapat az Avasi Arborétumhoz, ahol a Dr. Adorján Imre Fenyőkertben gyönyörködhettek a több mint negyvenféle fajtájú tűlevelű szépségében. A fenyőkert történetét Adorjánné Krakkai Mária, az arborétumot működtető, Avasi Arborétumért Alapítvány kuratóriumának tagja mutatta be.

Ezt követte az Avas-Városközpontban található Postamúzeum tárlatának megtekintése, amely a távközlés elmúlt 100 évének történetét meséli el. A városi túra utolsó helyszíne az Avasi Közösségi Kávézó volt, ahol forró tea és sütemény várta a megfáradt túrázókat.