Falak mögötti emberi sorsok

Árvízről, retro reklámokról is szó lesz, de egy olyan helyszínt is meglátogatnak a résztvevők, ahova nem engednek be akármikor akárkit. A Tourinform Miskolc idei utolsó tematikus sétája szombat délelőtt lesz.

Garantált szórakozás a garantált sétán Fotó: MIDMAR

A látnivalókat, amelyeket a résztvevők felkeresnek, az köti össze, hogy mindegyik érdekesség olyan homlokzaton, házfalon látható, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk. Van közöttük árvízvonalat jelző fémtábla, tűzfalnyi régi reklám, művészi graffiti és műkőből készült megyetérkép is. A vendégek idegenvezető kalauzolásával megnézhetik, hol van elrejtve például egykori tulajdonos monogramja a homlokzaton, mennyire különböznek egymástól stílusukban is az emléktáblák, és hol találunk még cégéreket. És természetesen szó lesz arról is, hogy a falak mögött milyen történetek, emberi sorsok rejtőznek. A program második felében a csoport ellátogat az egykori Bocskai laktanyába, ahol megismerkedhetnek az ORFK Hívásfogadó Központ munkájával. A kétórásra tervezett városnézés a Tourinform irodából indul 2024. október 9. szombaton 10 órakor, és a Zsolcai kapu közelében ér véget.

